РФ наращивает медийные усилия вокруг ситуации в Бахмуте, чтобы оказывать психологическое давление, - Маляр
Россияне концентрируют свои наибольшие наступательные возможности на Бахмуте и пытаются выставить ситуацию в городе как "апокалиптическую". Так враг оказывает моральное давление на украинцев
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в telegram .
По словам чиновника, Россия пытается сместить акценты в теме боев за Бахмут и представить их как "апокалиптическое событие". Таким образом, по убеждению врага, "испуганные" украинцы должны начать давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонных действий.
"Собственно, так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий. Смещенный акцент - рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага," – написала Маляр.
Замминистра сообщила, что сейчас в РФ продвигает три основных медийных тезиса:
- решение удерживать Бахмут якобы политические;
- удерживать его нет смысла, потому что почти все в окружении;
- героизм украинских бойцов якобы раздувает украинская пропаганда.
Среди главных задач врага Маляр назвала:
- взорвать доверие общества и военных к решениям командования по Бахмуту;
- демотивировать и психологически ослабить наше войско;
- спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.
По словам замминистра, оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотными, взвешенными и направленными на выполнение актуальных оборонных задач. Кроме того, Силы обороны защищают Бахмут так же отчаянно, как и любой другой населенный пункт, добавила она.
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