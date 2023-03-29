Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в telegram .

По словам чиновника, Россия пытается сместить акценты в теме боев за Бахмут и представить их как "апокалиптическое событие". Таким образом, по убеждению врага, "испуганные" украинцы должны начать давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонных действий.

"Собственно, так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий. Смещенный акцент - рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага," – написала Маляр.

Замминистра сообщила, что сейчас в РФ продвигает три основных медийных тезиса:

решение удерживать Бахмут якобы политические;

удерживать его нет смысла, потому что почти все в окружении;

героизм украинских бойцов якобы раздувает украинская пропаганда.

Среди главных задач врага Маляр назвала:

взорвать доверие общества и военных к решениям командования по Бахмуту;

демотивировать и психологически ослабить наше войско;

спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.

По словам замминистра, оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотными, взвешенными и направленными на выполнение актуальных оборонных задач. Кроме того, Силы обороны защищают Бахмут так же отчаянно, как и любой другой населенный пункт, добавила она.