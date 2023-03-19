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РФ направляет усиление под Угледар, а ВСУ отразили 83 российских атаки на 5 направлениях

19 мартa, 2023 воскресенье
06:41
война с Россией

Согласно утреннему сведению Генштаба, российское руководство направит усиление под Угледар, а за сутки защитники отбили 83 атаки РФ на 5 направлениях

Об этом говорится на странице Генштаба в фейсбуке.

24 марта РФ готовит отправку усиления для оккупантов под Угледаром: 13 марта в 37-й отдельной мотострелковой бригаде 36-й армии Восточного ВО проводится боевое согласование подразделения "Шторм".

"В бригаде значительный некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных по лечению и реабилитации. Военнослужащие жалуются на низкий уровень обеспечения. Отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избежать отправки в район ведения боевых действий", - отметили в Генпрокуратуре.

За сутки ВСУ отразили 83 атаки на 5 направлениях и 17 раз поразили районы сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

Основные усилия Россия сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей продолжаются наступательные действия РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

"За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время была сбита БПЛА "Шахед-136", а наши ракетчики и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника", - утвердили в Генштабе.

Российская армия нанесла по Украине 11 ракетных и 16 авиационных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре Запорожья

"В минувшие сутки Российская Федерация продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населенные пункты, объекты критической инфраструктуры, противник полностью игнорирует законы и обычаи войны", - подчеркнули военные.

18 марта нанес 11 ракетных ударов, 4 из них – по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также специалисты зафиксировали 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается неизменной.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка и Клюса Черниговской области; Харьковка, Стариковое, Волфино - Сумская и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Старица, Волчанск и Большой Бурлук на Харьковщине.

В Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменное и Спорное.

Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в северной части города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григорьевка и Богдановка.

Вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском , Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз.

Под российским огнем, в частности, — Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелы подверглись, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Вновь обстреляны город Херсон и Антоновка.

Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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