РФ направит на обеспечение "надежного водоснабжения" Крыма $3 млн, - правительство
Правительство России решило направить 222 млн рублей из резервного фонда на решение проблемы с водой в оккупированном Крыму
Об этом говорится на сайте правительства.
$3 млн пойдут на обустройство скважин питьевой воды.
"Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации, а также проведение работ, связанных с его защитой. Часть денег также планируется направить на строительство водоотводов", - говорится в сообщении.
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Оккупанты ожидают, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 10 тыс. кубометров в сутки.
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