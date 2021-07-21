РФ направит на обеспечение "надежного водоснабжения" Крыма $3 млн, - правительство

Об этом говорится на сайте правительства.



$3 млн пойдут на обустройство скважин питьевой воды.



"Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации, а также проведение работ, связанных с его защитой. Часть денег также планируется направить на строительство водоотводов", - говорится в сообщении.



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Оккупанты ожидают, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 10 тыс. кубометров в сутки.

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