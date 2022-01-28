РФ направила в границу с Украиной запасы крови на фоне возможного вторжения, - Reuters
На российско-украинскую границу пришли поставки крови и медицинские материалы для помощи раненым в случае нападения на Украину
Об этом сообщает Reuters .
По информации источников агентства, такие показатели, такие как запасы крови, имеют значение для определения готовности РФ к новому вторжению.
Издание отмечает, что это указывает на то, что Россия может готовиться к боям в Украине.
Три американских чиновника отказались сказать конкретно, когда США заметили движение запасов крови к границе Украины. Однако двое из них сказали, что это было в последние недели.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что западные чиновники оборонных ведомств уверены , что РФ "завершила последние приготовления к вторжению в Украину" и направила на границу медицинские подразделения.
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