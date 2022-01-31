РФ направила в Беларусь баллистические ракеты и 5 тыс. военных, - постпред США при ООН
В ходе заседания Совбеза ООН постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия направила в Беларусь 5 тыс. военных, баллистические ракеты, спецподразделения и силы ПВО
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.
По ее словам, РФ собрала более 100 тыс. военных у границы Украины.
"Это боевые соединения. Специальные войска, готовые к наступательным действиям против Украины", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
"Это самая большая мобилизация войск в Европе за десятилетие. Сейчас, пока мы обсуждаем, Россия продолжает посылать войска", - подчеркнула представительница США в ООН.
Она отметила, что для того чтобы перебросить войска на границы с Украиной, использованы 2 тыс. железнодорожных вагонов. Также в Белоруссию было переведено более 5 тыс. военных. Среди них есть батареи ПВО, а также ракетные дивизии.
По словам Томас-Гринфилд, РФ продолжает расширять свое присутствие до 30 тыс. у белорусско-украинской границы.
Напомним, продолжается заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине, созванное по запросу США.
Также по просьбе России проведено голосование по проведению заседания. "За" проголосовали 10 стран, "против" – 2 (Россия и Китай), воздержались 3 (Индия, Кения и Габон).
Решение Совета безопасности по процедурным вопросам считается принятым, если за него поданы голоса 9 из 15 членов Совета.
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