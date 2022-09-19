РФ направила на войну в Украину 400 заключенных из Тамбова, - Генштаб
Для усиления воюющих в Украине подразделений из российского города Тамбов было отправлено 400 человек, отбывающих наказание за преступления
Об этом сообщает Генштаб в facebook.
Такое решение было принято из-за нехватки человеческих и материальных ресурсов у кафиров, рассказывают в Генштабе.
Также в Краснодарском крае общественные организации "воинов-афганцев" получили задачу собрать из местного населения деньги на закупку теплых вещей для регионального добровольческого батальона.
- Ранее в сети появилось видео, где Пригожин лично вербует заключенных в ППК "Вагнер" на войну с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное