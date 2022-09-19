РФ направила на войну в Украину 400 заключенных из Тамбова, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб в facebook.

Такое решение было принято из-за нехватки человеческих и материальных ресурсов у кафиров, рассказывают в Генштабе.

Также в Краснодарском крае общественные организации "воинов-афганцев" получили задачу собрать из местного населения деньги на закупку теплых вещей для регионального добровольческого батальона.

Ранее в сети появилось видео, где Пригожин лично вербует заключенных в ППК "Вагнер" на войну с Украиной.

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