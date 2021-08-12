РФ направила "гуманитарные конвои" в ОРДЛО: Украина выразила протест
МИД Украины выразил протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых гуманитарных конвоев
Об этом передает пресс-служба МИД.
"12 августа российский Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 102-й т.н." гуманитарный конвой в составе 7 грузовых автомобилей и сопровождении 2 автомобилей МЧС РФ", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что перемещение произошло через неподконтрольныйх правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
"Отсутствие законных оснований сделала невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - говорится в сообщении.
Поэтому МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно соблюдать международное право и законодательство Украины.
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