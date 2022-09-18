Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка констатирует, что с 24 февраля 2022 г. Россия применила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины. При этом за последние семь дней РФ усилила удары по гражданской инфраструктуре даже там, где она не чувствует немедленного военного эффекта. В частности, таковы были атаки по электросети и дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.

"Сталкиваясь с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила локации, по которым она готова нанести удары, пытаясь прямо взорвать моральный дух украинского народа и правительства", - пришли к выводу в британской разведке.

15 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне били по Кривому Рогу ракетами "Кинжал" .

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