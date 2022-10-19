Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Евгений Федоренко во время Форума сотрудничества в области безопасности стран-участниц ОБСЕ.

Он отметил, что именно Россия при содействии Беларуси своим ядерным, энергетическим и сырьевым шантажом вредит окружающей среде не только Украины, но и всей Европы.

Также Федоренко подчеркнул, что поражения на фронте приводят к тому, что Россия бьет по мирному населению и инфраструктуре Украины. Только 10 октября по территории Украины было выпущено 80 ракет. 11 и 17 октября были совершены атаки дронами-камикадзе. В результате возникло более 30 пожаров. В целом из-за этого, а также из-за горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов выбросы в атмосферный воздух уже превысили 67 млн тонн.

"Страна-агрессор намеренно уничтожает украинскую водную инфраструктуру. Последний пример – удары по дамбе Карачуновского водохранилища на р. Ингулец возле Кривого Рога. Как результат, вода в реке временно стала красного цвета. Загрязненная вода попадает в трансграничные реки, Черное и Азовское моря, и может добраться до соседних стран", - рассказал Федоренко.

Кроме того, он отметил, что почти треть территорий Украины - около 200 тыс. кв. км – заминирована из-за России. Также от нее страдают и украинские леса: ВСУ уже освободили 2,4 млн га лесов, однако все они получили значительные повреждения.

Пострадали также 20% природоохранных территорий Украины. В зоне риска Рамсарские угодья и Изумрудная сеть. Оккупированы 2209 месторождений с энергоресурсами, металлами и минералами, чья стоимость оценивается в 12,7 трлн евро.

Кроме того, Россия отказывается от создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС и регулярно обстреливает территорию и инфраструктуру вблизи от нее.

"Мы призываем международное сообщество способствовать привлечению агрессора к ответственности ради мира и безопасности в мире. Спасибо тем странам-участницам ОБСЕ, которые помогают нам противостоять этому террору", - заявил Федоренко.