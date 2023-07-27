РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по Купянскому району: погибла женщина, четверо ранены
В ночь на 27 июля российские войска ударили по поселку в Купянском районе Харьковской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина, четыре человека получили ранения
Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Минувшей ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района", - пишет глава области.
От российского удара погибла 74-летняя женщина. Также пострадали мирные жительницы 35, 81 и 71 года, а также 74-летний мужчина. Состояние пострадавших среднее.
Фото: Олег Синегубов
Зафиксировано попадание рядом с 5-этажным домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также пострадал соседний 9-этажный дом.
Кроме того, ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание в поселке Большой Бурлук, произошел пожар. Здание получило повреждения.
Фото: Олег Синегубов
- Ночью 26 июля россияне атаковали Первомайскую Харьковскую область, используя дроны-камикадзе - есть попадание в промышленные объекты.
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