Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Минувшей ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района", - пишет глава области.

От российского удара погибла 74-летняя женщина. Также пострадали мирные жительницы 35, 81 и 71 года, а также 74-летний мужчина. Состояние пострадавших среднее.

Фото: Олег Синегубов

Зафиксировано попадание рядом с 5-этажным домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также пострадал соседний 9-этажный дом.

Кроме того, ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание в поселке Большой Бурлук, произошел пожар. Здание получило повреждения.

Фото: Олег Синегубов