Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram .

По его словам, предварительно ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков.

"Сейчас на месте работают все экстренные службы. По предварительной информации, пострадали пять гражданских людей. Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин - 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения. В настоящее время медики предоставляют пострадавшим всю. необходимую помощь", - написал Синегубов.