РФ нанесла удар ракетами С-300 по Балаклее на Харьковщине, ранены 5 человек
7 мая россияне ударили ракетами C-300 по городу Балаклея в Харьковской области и ранили 5 человек
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram .
По его словам, предварительно ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков.
"Сейчас на месте работают все экстренные службы. По предварительной информации, пострадали пять гражданских людей. Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин - 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения. В настоящее время медики предоставляют пострадавшим всю. необходимую помощь", - написал Синегубов.
- 2 мая российская армия обстреляла пограничники Харьковской области , в результате чего осколочное ранение получила пожилая женщина.
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