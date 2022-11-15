Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram .

"Имеем попадание по объекту энергетической инфраструктуры в районе Ковеля. Информацию о пострадавших выясняем", - написал он.

Погуляйко призвал жителей региона подготовиться к перебоям со светом.

"В связи с этим на Волыни возможны перебои с электроснабжением. Запаситесь всем необходимым: вода, фонарики, павербанки и т.д. Сообщите об этом всем, кто не пользуется соцсетями, чтобы они тоже были готовы", - подытожил глава ОВА.