РФ нанесла удар по объекту инфраструктуры на Волыни: возможны перебои со светом
15 ноября российская армия нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры в Ковельском районе Волынской области
Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram .
"Имеем попадание по объекту энергетической инфраструктуры в районе Ковеля. Информацию о пострадавших выясняем", - написал он.
Погуляйко призвал жителей региона подготовиться к перебоям со светом.
"В связи с этим на Волыни возможны перебои с электроснабжением. Запаситесь всем необходимым: вода, фонарики, павербанки и т.д. Сообщите об этом всем, кто не пользуется соцсетями, чтобы они тоже были готовы", - подытожил глава ОВА.
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