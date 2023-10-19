РФ нанесла удар по Херсону: по меньшей мере три человека пострадали

Об этом информирует глава ОВА Александр Прокудин .

"Херсон - под огнем окупантов. Есть раненые", - заявил глава Херсонщины.

Сообщается, что рашисты ударили в жилую зону города из артиллерии.

В результате обстрела три человека пострадали, их госпитализировали. В частности, у мужчин 60 и 39 лет – осколочные ранения.

А у 49-летней женщины контузия и минно-взрывная травма, осколочные травмы. Сейчас ее состояние медики оценивают как тяжелое.