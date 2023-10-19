РФ нанесла удар по Херсону: по меньшей мере три человека пострадали
В четверг, 19 октября, российские войска обстреляли город Херсон, из-за попадания пострадали по меньшей мере трое мирных жителей
Об этом информирует глава ОВА Александр Прокудин .
"Херсон - под огнем окупантов. Есть раненые", - заявил глава Херсонщины.
Сообщается, что рашисты ударили в жилую зону города из артиллерии.
В результате обстрела три человека пострадали, их госпитализировали. В частности, у мужчин 60 и 39 лет – осколочные ранения.
А у 49-летней женщины контузия и минно-взрывная травма, осколочные травмы. Сейчас ее состояние медики оценивают как тяжелое.
- В ночь на 18 октября российские террористы также атаковали управляемыми авиабомбами Херсонскую область, в результате чего погибли мужчина и женщина.
- Днем российские террористы снова нанесли артиллерийский удар по деревне Золотая Балка Херсонской области. В результате атаки окупантов ранения получила местная жительница.
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