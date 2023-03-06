РФ нанесла удар по Харьковщине: поврежден лицей, частные дома, газовые и электрокоммуникации
В понедельник, 6 марта, российская армия обстреляла поселок Казачья Лопань на Харьковщине, в результате чего был поврежден лицей, дома и газовые и электрокоммуникации
Об этом сообщил глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
Он отметил, что захватчики нанесли удар по реактивной артиллерии. В результате было повреждено здание местного лицея, до десяти частных домов, а также перебиты газовые и электрические коммуникации в разных частях города. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
"В очередной раз призываю вас соблюдать правила двух стен, защитить окна от ударной волны доступными способами, оборудовать укрытия в подвалах и погребах ваших частных домов, позаботиться о скорейшем удобном доступе к ним", - написал Задоренко.
- 5 марта в Купянске в результате обстрелов была повреждена инфраструктура.
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