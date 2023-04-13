РФ нанесла три авиаудара по Орехову на Запорожье: есть разрушения
В четверг, 13 апреля, враг трижды ударил из авиации по Орехову на Запорожье. Поврежден частный сектор, многоэтажки и местная фабрика
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Отмечается, что РФ в очередной раз использовала авиацию против мирного Орехова в Запорожье.
"Три авиаудара нанес враг по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове", - сообщил Малашко.
По словам чиновника, на месте попаданий уже работают чрезвычайники и ликвидируют последствия вражеской атаки. В настоящее время устанавливаются масштабы разрушений. Информация о пострадавших не поступала.
- 8 апреля военные РФ вторично за сутки атаковали город Орехов Запорожской области.
- Во вторник, 11 апреля, российская армия нанесла авиационные удары по Гуляйполю и Орехову Запорожской области.
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