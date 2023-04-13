Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Отмечается, что РФ в очередной раз использовала авиацию против мирного Орехова в Запорожье.

"Три авиаудара нанес враг по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове", - сообщил Малашко.

По словам чиновника, на месте попаданий уже работают чрезвычайники и ликвидируют последствия вражеской атаки. В настоящее время устанавливаются масштабы разрушений. Информация о пострадавших не поступала.