РФ нанесла ракетный удар по Запорожью

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме.

"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - написал он.

Он подчеркнул , что враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.

"Отработали силы противовоздушной обороны. Если где-то видите неразорванный боеприпас, его остатки, не подходите близко, не фотографируйте. Сообщите о находке спасателям", - говорится в сообщении.

4 октября глава ОВА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты пытаются установить "кордон" вблизи Васильевки на оккупированной территории Запорожской области.

Тогда же за сутки российские захватчики разрушили 26 объектов гражданской инфраструктуры в районе 16 населенных пунктов.

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