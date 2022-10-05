РФ нанесла ракетный удар по Запорожью
Войска России нанесли ракетный удар по городу Запорожье
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме.
"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - написал он.
Он подчеркнул , что враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.
"Отработали силы противовоздушной обороны. Если где-то видите неразорванный боеприпас, его остатки, не подходите близко, не фотографируйте. Сообщите о находке спасателям", - говорится в сообщении.
- 4 октября глава ОВА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты пытаются установить "кордон" вблизи Васильевки на оккупированной территории Запорожской области.
- Тогда же за сутки российские захватчики разрушили 26 объектов гражданской инфраструктуры в районе 16 населенных пунктов.
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