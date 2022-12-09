РФ нанесла ракетный удар по Сумщине, а беспилотник сбросил взрывчатку на гражданских - дотла сгорел дом
В течение дня, 9 декабря, российский враг нанес как минимум 48 ударов по приграничью Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Россияне били по Юнаковской, Белопольской и Шалыгинской громадах Сумской области. Всего известно о 48 ударах.
"Шалыгинская громада: противник обстрелял пограничную деревню из минометов 120 мм калибра. Было 8 прилетов. Юнаковская громада: 40 российских мин 120 мм калибра разорвались в окрестностях приграничья. В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений", - пишет Живицкий.
Белопольскоя громада пострадала 8 декабря. Российский беспилотник сбросил взрывчатку на гражданский дом. Вспыхнул пожар, и дом сгорел дотла. Людей спасло только то, что их в этот момент не было дома.
Уже после 22:00, 9 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Великописаревской громаде. Имеются значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
- Во вторник, 6 декабря, российские террористы нанесли удары по сельской амбулатории и ферме в Сумской области, 17 животных погибли.
- За день, 8 декабря, российские войска нанесли 55 ударов по Сумской области.
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