РФ нанесла ракетный удар по Сумщине, а беспилотник сбросил взрывчатку на гражданских - дотла сгорел дом

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне били по Юнаковской, Белопольской и Шалыгинской громадах Сумской области. Всего известно о 48 ударах.

"Шалыгинская громада: противник обстрелял пограничную деревню из минометов 120 мм калибра. Было 8 прилетов. Юнаковская громада: 40 российских мин 120 мм калибра разорвались в окрестностях приграничья. В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений", - пишет Живицкий.

Белопольскоя громада пострадала 8 декабря. Российский беспилотник сбросил взрывчатку на гражданский дом. Вспыхнул пожар, и дом сгорел дотла. Людей спасло только то, что их в этот момент не было дома.

Уже после 22:00, 9 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Великописаревской громаде. Имеются значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Во вторник, 6 декабря, российские террористы нанесли удары по сельской амбулатории и ферме в Сумской области, 17 животных погибли.

За день, 8 декабря, российские войска нанесли 55 ударов по Сумской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb