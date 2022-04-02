РФ нанесла ракетный удар по промышленному объекту нав Хмельнитчине, - председатель ОВА

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.



"Сегодня около 17:00, во время воздушной тревоги, произошел ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области. Пожар ликвидируют работники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал он.



Он также попросил жителей Хмельницкой области не распространять непроверенную информацию.

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