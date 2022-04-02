РФ нанесла ракетный удар по промышленному объекту нав Хмельнитчине, - председатель ОВА
Армия России нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.
"Сегодня около 17:00, во время воздушной тревоги, произошел ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области. Пожар ликвидируют работники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал он.
Он также попросил жителей Хмельницкой области не распространять непроверенную информацию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное