РФ нанесла ракетный удар по пгт Нью-Йорк, повреждены дома

Об этом сообщили в Донецкой ОВА.

В ночь на 18 марта пгт Нью-Йорк российская армия атаковала ракетой. Люди не пострадали.

"Россияне нанесли удар по поселку около часу ночи, ракетой. Повредили частные и многоквартирные дома и дорогу", - отметили в ОВА.