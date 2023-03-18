РФ нанесла ракетный удар по пгт Нью-Йорк, повреждены дома
В ночь на 18 марта российская армия нанесла ракетный удар по пгт Нью-Йорк в Донецкой области, повреждены дома
Об этом сообщили в Донецкой ОВА.
В ночь на 18 марта пгт Нью-Йорк российская армия атаковала ракетой. Люди не пострадали.
"Россияне нанесли удар по поселку около часу ночи, ракетой. Повредили частные и многоквартирные дома и дорогу", - отметили в ОВА.
- Напомним, в течение суток 17 марта российская армия 50 раз била по Херсонщине, выпустив 237 снарядов. Два человека получили ранения, повреждены дома.
- Позже сообщалось, что во время атаки в ночь на 18 марта российско-оккупационные войска направили в Украину всего 16 ударных дронов Shahed-136/131 – 11 из них сбила украинская ПВО.
- Вечером 17 марта в Киевской области враг запустил барражирующие боеприпасы, но сработала украинская ПВО, которая уничтожила все воздушные цели.
- Отмечалось, что на Днепропетровщине удалось сбить 3 дрона, однако еще 2 попали в объект критической инфраструктуры.
- Российские войска в ночь на 18 марта нанесли удар по Запорожью с использованием ракет С-300, повредив жилищный комплекс – люди не пострадали.
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