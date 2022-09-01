РФ нанесла ракетный удар по Одесчине с территории временно оккупированного Крыма

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в телеграмме.

"Одесчина. Ракетная атака врага. Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "Оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность", - пишет Братчук.

Пока сообщается, что пострадавших нет.

Россияне с 05:00 1 сентября обстреливают оккупированный Энергодар из автоматов и минометов, есть попадание в гражданские объекты и пострадавшие.

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