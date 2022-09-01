РФ нанесла ракетный удар по Одесчине с территории временно оккупированного Крыма
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесчине из оккупированного Крыма, одна из двух ракет уничтожена силами противовоздушной обороны Украины
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в телеграмме.
"Одесчина. Ракетная атака врага. Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "Оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность", - пишет Братчук.
Пока сообщается, что пострадавших нет.
- Россияне с 05:00 1 сентября обстреливают оккупированный Энергодар из автоматов и минометов, есть попадание в гражданские объекты и пострадавшие.
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