РФ нанесла ракетный удар по Одесчине: есть попадание в рекреационную инфраструктуру

Об этом пишет глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"К вечеру российские террористы атаковали Белгород-Днестровский район ракетами. К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте начался пожар, который быстро ликвидировали", - говорится в сообщении.

Глава ОВА подчеркнул, что пострадавших среди гражданских нет.