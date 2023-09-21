РФ нанесла ракетный удар по Одесчине: есть попадание в рекреационную инфраструктуру
РФ нанесла ракетный удар по Белгород-Днестровскому району: есть попадание в рекреационную инфраструктуру, там возник пожар
Об этом пишет глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"К вечеру российские террористы атаковали Белгород-Днестровский район ракетами. К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте начался пожар, который быстро ликвидировали", - говорится в сообщении.
Глава ОВА подчеркнул, что пострадавших среди гражданских нет.
- Напомним, в ночь на 17 сентября российские террористы нанесли ракетные удары по городу Харьков. Кроме того, в Одесской области есть попадания по сельскохозяйственным угодьям и зернохранилищу.
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