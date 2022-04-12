РФ нанесла ракетный удар по Миргороду на Полтавщине
Российские войска обстреляли инфраструктурные объекты в Миргороде, Полтавской области
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.
"Снова под вражеским ударом - инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавших и последствия уточняем", - написал он.
- Напомним, в ночь на 2 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве, Миргороду и Кременчугу.
- После обстрелов поврежден Кременчугский НПЗ и аэропорт в Миргороде.
- В ночь на 9 апреля россияне нанесли ракетный удар по Миргороду , результатом чего есть существенные разрушения и двое пострадавших.
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