РФ нанесла ракетный удар по Миргороду на Полтавщине

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.



"Снова под вражеским ударом - инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавших и последствия уточняем", - написал он.

Напомним, в ночь на 2 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве, Миргороду и Кременчугу.

После обстрелов поврежден Кременчугский НПЗ и аэропорт в Миргороде.

В ночь на 9 апреля россияне нанесли ракетный удар по Миргороду , результатом чего есть существенные разрушения и двое пострадавших.