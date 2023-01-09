Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Краматорск, Донецкая область. Ракетный удар по городу. Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Двое находившихся в автомобиле погибли", - написал Тимошенко.

Ранее РФ ударила по школе в Краматорске, заявив, что уничтожила этим ударом более 600 украинских военнослужащих. Однако ВСУ опровергли российское заявление о потерях, а посетившие место удара иностранные журналисты сообщили, что он пришелся по пустому зданию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb