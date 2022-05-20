РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В городе пожар

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на ГСЧС региона.

Россия нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова. В городе пожар.

Местные власти по состоянию на 20:45 не обнародовали информацию о пострадавших и последствиях ракетного удара.

Вечером 20 мая в Николаеве раздались взрывы.

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