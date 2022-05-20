РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В городе пожар
Вечером 20 мая в Харькове раздались взрывы из-за ракетного удара РФ
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на ГСЧС региона.
Россия нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова. В городе пожар.
Местные власти по состоянию на 20:45 не обнародовали информацию о пострадавших и последствиях ракетного удара.
- Вечером 20 мая в Николаеве раздались взрывы.
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