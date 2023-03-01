Об этом информирует глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Сообщается, что рашисты нанесли ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе.

В настоящее время информацию о жертвах и разрушениях уточняют.

"Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ!" - подчеркнул глава области.