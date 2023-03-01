РФ нанесла ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре Полтавщины
Вечером 1 марта российские войска нанесли ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Полтавской области
Об этом информирует глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
Сообщается, что рашисты нанесли ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе.
В настоящее время информацию о жертвах и разрушениях уточняют.
"Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ!" - подчеркнул глава области.
- В среду, 1 марта, в Сумской области удачно сработало украинское ПВО.
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