РФ нанесла ракетные удары по Черниговщине: есть попадания
После 5:00 28 июля россияне нанесли ракетные удары по Черниговщине, предварительно есть попадание возле Гончаровского
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграмме .
"После 5 утра масштабные запуски ракет с территории Беларуси. Предварительно есть информация о попадании возле Гончаровского. Также работает наше ПВО", - отметил он.
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