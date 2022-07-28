Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграмме .

"После 5 утра масштабные запуски ракет с территории Беларуси. Предварительно есть информация о попадании возле Гончаровского. Также работает наше ПВО", - отметил он.

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