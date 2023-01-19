РФ нанесла по Украине 4 ракетных и 15 авиационных ударов, ВСУ поразили вражеские ЗРК, склады и места скопления оккупантов
С начала суток россияне нанесли по Украине 4 ракетных удара и 15 авиационных. Также оккупанты совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщает Генштаб.
Согласно сообщению, два ракетных удара враг нанес по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области. Также на Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня оккупантов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка на Донетчине и Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Мали Щербаки и Каменское на Запорожье
На других участках фронта ситуация следующая:
На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестово и Першотравневое Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки, Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области.
На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Верхнекаменное, Спирное, Белогоровка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Зализное и Веселое Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Константиновка, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по районам населенных пунктов Никольские Дачи, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.
На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Милово, Республиканец, Одрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон.
При этом оккупанты продолжают нести потери. В частности, в Новосветловке Луганской области в местной больнице находятся более 200 раненых из числа недавно мобилизованных на оккупированной части области.
"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов", – рассказали в Генштабе.
"А наши ракетчики и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов", - добавили там.
- С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на утро 19 января ВСУ ликвидировали 118 530 захватчиков .
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