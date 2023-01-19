Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией РФ нанесла по Украине 4 ракетных и 15 авиационных ударов, ВСУ поразили вражеские ЗРК, склады и места скопления оккупантов

РФ нанесла по Украине 4 ракетных и 15 авиационных ударов, ВСУ поразили вражеские ЗРК, склады и места скопления оккупантов

19 января, 2023 четверг
19:05
война с Россией

С начала суток россияне нанесли по Украине 4 ракетных удара и 15 авиационных. Также оккупанты совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Об этом сообщает Генштаб.

Согласно сообщению, два ракетных удара враг нанес по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области. Также на Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня оккупантов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка на Донетчине и Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Мали Щербаки и Каменское на Запорожье

На других участках фронта ситуация следующая:

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестово и Першотравневое Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки, Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Верхнекаменное, Спирное, Белогоровка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Зализное и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Константиновка, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по районам населенных пунктов Никольские Дачи, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Милово, Республиканец, Одрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон.

При этом оккупанты продолжают нести потери. В частности, в Новосветловке Луганской области в местной больнице находятся более 200 раненых из числа недавно мобилизованных на оккупированной части области.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов", – рассказали в Генштабе.

"А наши ракетчики и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов", - добавили там.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Читайте также:
Михайло Подоляк
18 января, 2023 среда
Подоляк ответил на заявление Путина с оправданием войны в Украине: прозрения не будет, переговоры невозможны
ЗСУ
18 января, 2023 среда
Интенсивные бои за Соледар продолжаются, ВСУ бьют по врагу артиллерией и авиацией, - командир подразделения разведчиков Terra Волохов
Юрій Ігнат
16 января, 2023 понедельник
В Воздушных силах оценили вероятность высадки российского десанта в Киеве
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.13
    Продажа 43.12
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
19 января
20:07
OPINION
Что не так со Щедрым вечером?
20:00
Обзор
Победные новости 330 дня войны: спецтрибунал для Путина, 4 страны передадут Украине оружие |
19:58
Эксклюзив
Андрей Коболев
Нардеп Кучеренко: "Коболев и Витренко затянули Нафтогаз на путь убытков и ущерба энергобезопасности страны"
19:53
Глава МИД Израиля Коэн пообещал Кулебе наращивать гуманитарную помощь Украине
19:41
ЧВК Вагнера
В Сербии активисты подали в суд на ЧВК Вагнера за вербовку наемников на войну в Украине, - Reuters
19:40
Министр обороны Литвы анонсировал передачу Украине "сотен" танков Leopard от нескольких стран
19:30
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
Против наместника Киево-Печерской лавры Павла открыли производство: сеял религиозную рознь
19:18
Глава минобороны Канады Ананд посетила изувеченный россиянами Ирпень
19:01
Глава грузинской партии власти поддержал возобновление авиасообщения с РФ, Украина отреагировала
18:47
Николай Княжицкий
Мы ждем техники и оружия от наших союзников, - Николай Княжицкий в интервью польскому телеканалу
18:45
Обновлено
Андрей Коболев
Дело экс-главы Нафтогаза Коболева. НАБУ и САП предлагают арест или залог 365 млн грн
18:41
Венгрия
Венгрия заблокировала новый транш помощи ЕС Украине, - СМИ
18:22
Украина получит от Литвы зенитные установки L-70 и два вертолета Mi-8
18:16
Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить ВСУ в 2023 году более 100 танков, - СМИ
18:09
"Понимает только язык силы": глава Мюнхенской конференции по безопасности заявил о невозможности переговоров с Путиным
18:04
Wi-Fi
В пяти областных центрах запустят сети бесплатных публичных Wi-Fi-зон
18:04
OPINION
Не стоит делить украинцев на сорта
17:50
Продажа наркотиков и сотрудничество с даркнетом: В США арестовали россиянина, владельца крупной криптовалютной биржи
17:40
Расследователь Bellingcat Грозев назвал маловероятным ядерный удар РФ по Украине, но допустил возможность его нанесения по Польше
17:38
Разбитые очки, рептилоиды среди нас и жесткая фантастика – 5 книг о том, как (не) стать конспирологом
17:31
Сербия
Сербия отправила Украине электроэнергетическое оборудование как гуманитарную помощь
17:30
Эксклюзив
Кремль опасается, что Лукашенко воспользуется моментом для возвращения к многовекторной политике, - белорусский эксперт Алесин
17:25
Синяя галочка верификации в Twitter обойдется одинаково для пользователей с Android и iOS
17:23
Майя Санду
Молдова запросила у международных партнеров системы ПВО для защиты своей территории
17:16
Медведев накануне Рамштайна пригрозил ядерной войной в случае поражения РФ, Песков подтвердил, что это соответствует российской доктрине
16:53
Дания предоставит Украине 19 французских гаубиц CAESAR
16:51
Жозеп Боррель
Боррель анонсировал полный отказ стран ЕС от российских энергоносителей до конца года
16:37
Великобритания предоставит Украине 600 ракет Brimstone
16:37
В Ираке перед финалом Кубка наций Персидского залива по футболу в давке погибли два человека, десятки раненых
16:27
Пентагон
Пентагон: не видим надвигающегося нового большого наступления РФ на Украину
16:24
Россияне удерживают в Энергодаре около 10-15 тыс. местных, - Центр нацсопротивления
16:10
Педро Санчес
Премьер Испании Санчес призвал Германию и Францию к посредничеству в переговорах Украины с Путиным о прекращении войны
16:10
Иран заявил, что не признает российскую аннексию территорий Украины
16:10
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:03
OPINION
на фото: Виктория Сюмар
Суд для России. Украинский Моссад это с повестки дня не снимает
15:58
Число погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру возросло до 46 человек
15:56
На всей линии побережья Черного моря обеспечена противодесантная оборона, - командующий войсками ОК "Юг"
15:36
ВСУ уничтожили около 10 российских военных и технику на Кинбурнской косе Николаевской области
15:34
Эксклюзив
Враг пытается обойти Бахмут, но это не значит, что им это удастся, – военный эксперт Свитан
15:31
Эксклюзив
Суд во Франции перенес рассмотрение дела Константина Жеваго
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV