Об этом сообщает Генштаб.

Согласно сообщению, два ракетных удара враг нанес по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области. Также на Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня оккупантов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка на Донетчине и Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Мали Щербаки и Каменское на Запорожье

На других участках фронта ситуация следующая:

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестово и Першотравневое Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки, Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Верхнекаменное, Спирное, Белогоровка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Зализное и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Константиновка, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по районам населенных пунктов Никольские Дачи, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Милово, Республиканец, Одрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон.

При этом оккупанты продолжают нести потери. В частности, в Новосветловке Луганской области в местной больнице находятся более 200 раненых из числа недавно мобилизованных на оккупированной части области.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов", – рассказали в Генштабе.

"А наши ракетчики и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов", - добавили там.

С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на утро 19 января ВСУ ликвидировали 118 530 захватчиков .

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