РФ нанесла по Краматорску ракетные удары: один из снарядов попал в школу-интернат

Об этом сообщает городской голова Краматорска Александр Гончаренко в фейсбуке.

"Орки бьют по Краматорску. Опасность не миновала, оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул в 14:24 мэр.

В Донецкой области воздушная тревога началась в 14:08 и закончилась в 14:58.

Также в телеграме заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что на территории города зафиксировали попадание двух российских ракет.

Впоследствии Тимошенко сообщил, что одна из российских ракет попала в школу-интернат, а вторая - в промзону местного предприятия.

Сообщается, что никто не пострадал.



Кроме того, информацию подтверждает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

Также сегодня, 22 декабря, российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня Часов Яр Донецкой области, в результате чего погиб гражданский человек.

Днем 13 декабря город Краматорск Донецкой области оказался под вражеским ударом: попали в промзону и корпус высшего учебного заведения.

18 декабря от рук оккупантов в Донецкой области погибли трое гражданских.

За сутки, 19 декабря, от рук российских захватчиков на территории Донбасса погибли по меньшей мере трое мирных жителей.

Поздно вечером 20 декабря российские войска обстреляли артиллерией Курахово Донецкой области - есть раненый, повреждены дома и автомобили.

По словам военного эксперта Сергея Згурца, у Бахмута россияне сконцентрировали наиболее боеспособные части вагнеровцев, артиллерии и другой техники, ВСУ также подвели две дополнительные бригады.

21 декабря военный эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что под Бахмутом ВСУ истощают и уничтожают врага .

За сутки 21 декабря на подконтрольной Украине территории Донецкой области в результате обстрелов рашистов ранения получили трое мирных жителей.

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