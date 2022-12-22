РФ нанесла по Краматорску ракетные удары: один из снарядов попал в школу-интернат
Днем 22 декабря российские захватчики ударили ракетами по Краматорску Донецкой области. Одна из них попала в здание школы-интерната
Об этом сообщает городской голова Краматорска Александр Гончаренко в фейсбуке.
"Орки бьют по Краматорску. Опасность не миновала, оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул в 14:24 мэр.
В Донецкой области воздушная тревога началась в 14:08 и закончилась в 14:58.
Также в телеграме заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что на территории города зафиксировали попадание двух российских ракет.
Впоследствии Тимошенко сообщил, что одна из российских ракет попала в школу-интернат, а вторая - в промзону местного предприятия.
Сообщается, что никто не пострадал.
Кроме того, информацию подтверждает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
Также сегодня, 22 декабря, российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня Часов Яр Донецкой области, в результате чего погиб гражданский человек.
- Днем 13 декабря город Краматорск Донецкой области оказался под вражеским ударом: попали в промзону и корпус высшего учебного заведения.
- 18 декабря от рук оккупантов в Донецкой области погибли трое гражданских.
- За сутки, 19 декабря, от рук российских захватчиков на территории Донбасса погибли по меньшей мере трое мирных жителей.
- Поздно вечером 20 декабря российские войска обстреляли артиллерией Курахово Донецкой области - есть раненый, повреждены дома и автомобили.
- По словам военного эксперта Сергея Згурца, у Бахмута россияне сконцентрировали наиболее боеспособные части вагнеровцев, артиллерии и другой техники, ВСУ также подвели две дополнительные бригады.
- 21 декабря военный эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что под Бахмутом ВСУ истощают и уничтожают врага .
- За сутки 21 декабря на подконтрольной Украине территории Донецкой области в результате обстрелов рашистов ранения получили трое мирных жителей.
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