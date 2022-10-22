Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в telegram .

"Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области в результате чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света. В настоящее время коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей", – написал Марченко.

В Одесские РГА добавили, что в результате удара пострадали три человека. Им оказывается медицинская помощь.

22 октября россияне нанесли удар по Хмельницкому, в результате чего город остался без света.

Также в субботу в Луцке оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры , в результате чего часть города осталась без электроэнергии.

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