РФ нанесла более $27 млрд ущерба сельскому хозяйству Украины и $3 млрд – фермерам, – Центр стратегических коммуникаций
По состоянию на 1 сентября сельское хозяйство Украины понесло $4,3 млрд прямых и $23,3 млрд косвенных убытков в результате полномасштабной агрессии РФ
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В прямой ущерб входят:
- угодья и неубранный урожай - $2,135 млрд;
- техника – $926 млн;
- утраченная произведенная продукция - $613 млн;
- зернохранилища – $272 млн;
- животноводство – $136 млн;
- факторы производства – $120 млн;
- многолетние насаждения – $89 млн.
В косвенный ущерб входят:
- потери производителей от снижения цен на экспортно-ориентированные культуры – $11,9 млрд;
- недополученный урожай – $9,6 млрд;
- потери из-за повышения производственных затрат – $859 млн;
- животноводство – $682 млн;
- потери урожая многолетних насаждений – $222,4 млн долларов.
Кроме того, в результате полномасштабного вторжения РФ украинские фермеры потеряли продукции, техники и несобранного урожая озимых более чем на $3 млрд.
В Центре стратегических коммуникаций отметили, что в результате действий РФ под угрозой продовольственного кризиса оказался ряд стран в Африке и Азии, которые являлись основными импортерами украинской сельскохозяйственной продукции.
- Ранее, 21 августа, Россия ударила ракетами "Калибр" по зернохранилищу в Одессе.
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