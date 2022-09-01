Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В прямой ущерб входят:

угодья и неубранный урожай - $2,135 млрд;

техника – $926 млн;

утраченная произведенная продукция - $613 млн;

зернохранилища – $272 млн;

животноводство – $136 млн;

факторы производства – $120 млн;

многолетние насаждения – $89 млн.

В косвенный ущерб входят:

потери производителей от снижения цен на экспортно-ориентированные культуры – $11,9 млрд;

недополученный урожай – $9,6 млрд;

потери из-за повышения производственных затрат – $859 млн;

животноводство – $682 млн;

потери урожая многолетних насаждений – $222,4 млн долларов.

Кроме того, в результате полномасштабного вторжения РФ украинские фермеры потеряли продукции, техники и несобранного урожая озимых более чем на $3 млрд.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что в результате действий РФ под угрозой продовольственного кризиса оказался ряд стран в Африке и Азии, которые являлись основными импортерами украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее, 21 августа, Россия ударила ракетами "Калибр" по зернохранилищу в Одессе.