English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией РФ нанесла более $27 млрд ущерба сельскому хозяйству Украины и $3 млрд – фермерам, – Центр стратегических коммуникаций

РФ нанесла более $27 млрд ущерба сельскому хозяйству Украины и $3 млрд – фермерам, – Центр стратегических коммуникаций

1 сентября, 2022 четверг
19:44
война с Россией На фото украинское поле пшеницы

По состоянию на 1 сентября сельское хозяйство Украины понесло $4,3 млрд прямых и $23,3 млрд косвенных убытков в результате полномасштабной агрессии РФ

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В прямой ущерб входят:

  • угодья и неубранный урожай - $2,135 млрд;
  • техника – $926 млн;
  • утраченная произведенная продукция - $613 млн;
  • зернохранилища – $272 млн;
  • животноводство – $136 млн;
  • факторы производства – $120 млн;
  • многолетние насаждения – $89 млн.

В косвенный ущерб входят:

  • потери производителей от снижения цен на экспортно-ориентированные культуры – $11,9 млрд;
  • недополученный урожай – $9,6 млрд;
  • потери из-за повышения производственных затрат – $859 млн;
  • животноводство – $682 млн;
  • потери урожая многолетних насаждений – $222,4 млн долларов.

Кроме того, в результате полномасштабного вторжения РФ украинские фермеры потеряли продукции, техники и несобранного урожая озимых более чем на $3 млрд.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что в результате действий РФ под угрозой продовольственного кризиса оказался ряд стран в Африке и Азии, которые являлись основными импортерами украинской сельскохозяйственной продукции.

  • Ранее, 21 августа, Россия ударила ракетами "Калибр" по зернохранилищу в Одессе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
зерно
фермеры
Читайте также:
Автор Богдан-Олег Горобчук
29 августа, 2022 понедельник
Почему Зеленский героизирует Кошевого и 7 человек из "1+1"
Владимир Путин
29 августа, 2022 понедельник
Путин собирался предъявить миру на саммите G20 предложение новой геополитической реальности, - политэксперт Кулик
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
1 сентября, 2022 четверг
Мы четко понимаем, что творится в уме у Лукашенко. Подоляк оценил вероятность наступления из Беларуси
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.24
  • EUR
    Покупка 39.41
    Продажа 40.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
1 сентября
19:09
Компромисс вместо конфликта: между Сербией и Косово заработали новые правила пересечения границы
18:52
Эксклюзив
Этот ПТРК создали, чтобы уничтожать российские танки: что может комплекс NLAW против "брони" армии РФ
18:50
Wizz Air вместо отмененных рейсов в Москву полетит в столицу Узбекистана
18:50
Враг попытался наступать на нескольких направлениях в Донецкой области, успеха не имел, отошел, - Генштаб
18:49
Эксклюзив
NASAMS будет передано скрытно и с ускоренным сроком поставки, - военный эксперт Киричевский
18:33
Вблизи Бучи на бывших позициях армии РФ нашли тело замученного оккупантами мужчины
18:28
Россия пригрозила эмбарго странам, которые поддержат установление предельных цен на нефть из РФ
18:16
В Польше озвучили идею о репарациях от Германии на сумму €1,3 трлн за нацистскую оккупацию страны, Берлин отреагировал
18:12
Китай имитирует атаки на Военно-морские силы США, – минобороны Тайваня
18:12
Общался с ФСБ и сдавал позиции ВСУ: в Харьковской области разоблачили вражеского информатора
18:07
Латвия
Украинцы в Латвии смогут обменять наличные гривни на евро
18:04
Касим-Жомарт Токаев
Токаев объявил в Казахстане досрочные выборы президента, реформы и амнистию участников январских протестов
17:55
В Мелитополе оккупанты дают по 10 тыс. рублей родителям, которые поведут детей в школы, - мэр
17:55
Красный Крест записал данные около 1800 вышедших из Азовстали защитников Мариуполя, но не может их посетить, - гендиректор МККК
17:46
Финляндия передаст Украине новую партию оборонной помощи на 8,3 млн евро
17:45
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Мы должны сделать украинскую культуру своей для всех уголков нашего государства, - Княжицкий
17:38
Обновлено
МАГАТЕ
МАГАТЭ оставит своих представителей на Запорожской АЭС, - Гросси
17:36
Украинские бойцы показали, как уничтожили две российские самоходные артустановки вместе с экипажем
17:25
Эксклюзив
После событий на Юге стало резко тихо на Бахмутском направлении, – боец Закарпатской бригады ТрО Шандор
17:23
В Донецкой области увеличили продолжительность комендантского часа
17:16
Оккупанты нанесли экологии Украины ущерб почти на 1 трлн грн, - Министерство защиты окружающей среды
17:10
Обновлено
Лавров
"Будем считать нападением на РФ": Лавров пригрозил Молдове войной в случае "угрозы" оккупантам Приднестровья. В Кишиневе жестко отреагировали
17:05
Twitter
Twitter начал тестировать функцию редактирования твитов
16:50
Как звучит космос? Ученые NASA превратили снимки телескопа Уэбба в музыку
16:49
Пожар в Беларуси может перекинуться на территорию Чернобыльской зоны, - министр защиты окружающей среды
16:43
Учения для украинских военных провели уже 14 стран-партнеров, - Генштаб
16:28
Визы для россиян: Кулеба назвал 5 позиций, о которых договорились министры ЕС
16:14
"Путин – кровавый жалкий человек": глава МИД Дании спрогнозировал поражение РФ в войне и пообещал поддерживать Украину "сколько нужно"
16:02
Военно-морские силы за сутки уничтожили по меньшей мере 6 оккупантов и артиллерийскую систему врага
15:50
Интерсити
Укрзализныця обновила график движения Интерсити+. Список рейсов
15:43
Эксклюзив
МАГАТЭ делает реверансы в сторону страны-агрессора, - полковник ВСУ Селезнев
15:30
Эксклюзив
Пока нечего ждать от миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, - экс-председатель Госкомитета по ядерной безопасности Штейнберг
15:29
"Это плохо для россиян". У Путина отреагировали на намерение ЕС отменить упрощенный визовый режим с РФ
15:13
деоккупация Крыма
Перешли на сторону россиян в 2014 году. Девятерых судей и прокурора из Крыма будут судить за госизмену
15:06
Школьники с временно оккупированных территорий смогут бесплатно учиться в онлайн-школе SchoolToGo
14:53
Возле Николаева раздалось шесть взрывов, снаряды упали на открытой местности, - мэр
14:51
Эксклюзив
ФСБ
Военные РФ 31 августа зарезали двух эфесбешников в Херсоне, - политолог Молчанов
14:50
Школам нужно безотлагательно искать варианты компенсации пробелов в знаниях учащихся, - образовательный омбудсмен
14:44
"Гончаренко центр" в Черновцах вместе с художником Сашей Даниленко собрал почти 90 тысяч грн для Николаевского зоопарка
14:43
"Начните спасать жизнь своему отцу": украинские разведчики обратились к российским школьникам
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV