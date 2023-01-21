РФ нанесла более 100 ударов по Сумщине в день. Осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома
За день, 21 января, российские террористы нанесли 115 ударов по приграничным громадах Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Под обстрелы попали Середино-Будская, Эсманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады Сумщины.
"Эсманьскую громаду враг обстрелял из минометов (16 прилетов) и ствольной артиллерии (28 прилетов). В результате обстрелов осколками ранен 17-летний парень в селе Студенок. Разрушен один жилой дом - в него попала мина. Еще около 10 жилищ повреждены. Убило корову и маленького теленка", - пишет Живицкий.
Новослободскою громаду россияне обстреляли из минометов, 40 прилетов. Краснопольскоя громада: 9 вражеских мин взорвались на пограничных. По Белопольской громаде противник избивал из минометов (15 прилетов) и артиллерии (7 прилетов).
После 8 утра русский враг открывал артиллерийский огонь по Середино-Будской громаде. Известно о 9 прилетах. Без пострадавших.
Шалыгинская громада: враг открывал огонь из пулемета (10 очередей) в направлении нашей территории.
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