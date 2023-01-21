РФ нанесла более 100 ударов по Сумщине в день. Осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Под обстрелы попали Середино-Будская, Эсманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады Сумщины.

"Эсманьскую громаду враг обстрелял из минометов (16 прилетов) и ствольной артиллерии (28 прилетов). В результате обстрелов осколками ранен 17-летний парень в селе Студенок. Разрушен один жилой дом - в него попала мина. Еще около 10 жилищ повреждены. Убило корову и маленького теленка", - пишет Живицкий.

Новослободскою громаду россияне обстреляли из минометов, 40 прилетов. Краснопольскоя громада: 9 вражеских мин взорвались на пограничных. По Белопольской громаде противник избивал из минометов (15 прилетов) и артиллерии (7 прилетов).

После 8 утра русский враг открывал артиллерийский огонь по Середино-Будской громаде. Известно о 9 прилетах. Без пострадавших.

Шалыгинская громада: враг открывал огонь из пулемета (10 очередей) в направлении нашей территории.

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