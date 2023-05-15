Об этом в своем telegram сообщил глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш.

"Четыре человека среднего возраста (все гражданские) погибли сегодня утром от авиаракетного удара по Авдеевке. В момент попадания ракеты люди находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице", - отметил он.

Барабаш подчеркнул, что это предварительные данные. Погибли два мужчины и две женщины.

"К сожалению, жертв может быть больше. ... Враг не остановится, пока не превратит Авдеевку в сплошную руину, и местные жители этих извергов абсолютно не волнуют. Для нас же важен каждый! Настаиваю на эвакуации!", - добавил глава ВГА.