РФ нанесла авиаудара по прифронтовой Авдеевке: погибли 4 человека
Российские оккупанты нанесли авиаудара по Авдеевке в Донецкой области - погибли две женщины и два мужчины. Количество жертв может быть больше
Об этом в своем telegram сообщил глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш.
"Четыре человека среднего возраста (все гражданские) погибли сегодня утром от авиаракетного удара по Авдеевке. В момент попадания ракеты люди находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице", - отметил он.
Барабаш подчеркнул, что это предварительные данные. Погибли два мужчины и две женщины.
"К сожалению, жертв может быть больше. ... Враг не остановится, пока не превратит Авдеевку в сплошную руину, и местные жители этих извергов абсолютно не волнуют. Для нас же важен каждый! Настаиваю на эвакуации!", - добавил глава ВГА.
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