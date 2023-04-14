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РФ нанесла 6 авиационных и 19 ракетных ударов, а ВСУ отразили около 40 вражеских атак, - Генштаб

14 апреля, 2023 пятница
19:13
Война с Россией

За сутки 14 апреля российская армия нанесла 6 авиационных и 19 ракетных ударов по Украине, совершила 20 обстрелов из РСЗО, а защитники отбили около 40 атак оккупантов

Об этом Генштаб ВСУ отчитывался на фейсбуке.

РФ нанесла по Украине 6 авиационных и 19 ракетных ударов

14 апреля россияне нанесли 6 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них - из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск. Кроме того, враг совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора против мирного населения", - подчеркнули в Генштабе.

Украинские защитники отбили около 40 вражеских атак, а также поразили пункт управления россиян

Отмечается, что несмотря на потери враг не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. В частности, РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

За сутки на этих направлениях защитники отбили около 40 атак противника, а украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Оккупанты продолжают использовать медучреждения в собственных целях

"Так, после проведения операций в хирургическом корпусе городской больницы № 2 города Горловка, раненых российских военнослужащих переводят в поликлинику Горловского машиностроительного завода. В настоящее время в этих гражданских медицинских учреждениях работает около 185 российских медиков. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим", - отметили в Генштабе.

Ситуация по направлениям:

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь.

В течение суток российские оккупанты обстреляли населенные пункты Галагановка Черниговской области; Студенок, Ривне, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Козачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелка, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Вовчанск, Нестерное и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Дворичанское, Красное Первое, Новомлынск, Дворична, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы и недалеко от Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения Сил обороны отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где подразделения сил обороны Украины отразили около 15 атак. В то же время вражеским обстрелам подверглись Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов недалеко от линии боевого столкновения. Среди них – Времивка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Козацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

  • Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что разница в потерях россиян и украинцев в боях за Бахмут может достигать 10 раз, опровергая фейки оккупантов.
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