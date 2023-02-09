РФ нанесла 41 авиационный и 3 ракетных удара, в том числе по гражданской инфраструктуре

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

Два из трех ракетных ударов захватчики нанесли по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области, а снаряды из РСЗО враг направил в том числе по гражданской инфраструктуре Донетчины и Херсонщины.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, в частности, Гай Черниговской области, Середина Буда, Бруски, Атинское, Степок Сумской области, Уды, Ветеринарное, Козача Лопань, Малые Проходы, Старица, Дворичная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях захватчики обстреляли районы населенных пунктов Купянск, Песчаное Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Червонопопивка, Диброва, Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестово, Белогоровка, Красна Гора, Часов Яр, Бахмут, Пивничное, Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях из танков, минометов и артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты били по районам населенных пунктов Времивка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Степовое, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Чаривное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадали районы 16 населенных пунктов, в том числе Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Берегово и Херсон.

ВСУ поразили районы скопления россиян, пункты управления, склад боеприпасов и позиции ПВО. Оккупанты обустроили крематорий, чтобы скрыть свои потери

"Противник продолжает нести потери. Для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия "Приднепровская Биотес" в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий. Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно в Генусе. .

Авиация Сил обороны Украины с начала суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 3 беспилотных летательных аппарата захватчиков: 2 - типа "Орлан-10" и 1 - "Орион".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления врага, 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны противника.