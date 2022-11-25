РФ нанесла 4 ракетных удара и 7 раз била из РСЗО. ВСУ поразили вражеские ЗРК, пункт управления и районы скопления оккупантов и техники
С начала суток 25 ноября по состоянию на 18:00 российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе Запорожской области и совершили 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась, признаков формирования врагом наступательных группировок не выявлено.
"Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство", – отмечает Генштаб.
На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей враг продолжает прикрывать участки российско-украинской границы и совершать провокации.
На Слобожанском направлении россияне били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Фиголовка и Двуречная Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут активную оборону на захваченных ранее рубежах, стреляют из танков и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадь и Торское в Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики сосредоточились на ведении наступления и обстреляли из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Верхнекаменное, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское.
В Новопавловском и Запорожском направлениях враг активно оборонялся и обстрелял из танков и разнокалиберной артиллерии украинские позиции и районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаровское.
На Криворожском и Херсонском направлениях россияне не прекращают обстрелы по районам населенных пунктов Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Антоновка, Чернобаевка, Белозерка, Огромное Херсонской области и города Херсон.
"Противник продолжает нести потери, в том числе и в центрах подготовки перед отправкой в район ведения боевых действий на территории Украины. Так, в частности, в населенном пункте Деревная Брестской области республики Беларусь, 22 ноября, в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения", - сообщает Генштаб.
Авиация ВСУ с начала суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.
Украинские ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения личного состава и ВВТ врага.
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