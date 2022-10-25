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РФ нанесла 3 ракетных и 12 авиационных ударов по украинским территориям в течение суток

25 октября, 2022 вторник
08:32
война с Россией российские солдаты

За 24 октября вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры Угледара и Нескучного Донецкой области, Новой Каменки Херсонской области и Николаева

Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. За прошедшие сутки противник нанес ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и жилым помещениям гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - говорится в сообщении.

Всего за предыдущие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов , совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области, Новая Каменка Херсонской области и Николаев.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Республики Беларусь, включая задействование ударных БПЛА иранского производства.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Великая Писаревка Сумской области
  • на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелечья, Хатнее и Чугуновка Харьковской области
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестово, Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области
  • на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времевка, Угледар, Нескучное, Новоселка, Павловка Донецкой области и Зеленый Гай, Новоандреевка, Ольговское, Степное, Червоное и Щербаки Запорожской области

На Южнобужском направлении претерпели огневое поражение районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Сухой Пруд и Терновые Поды.

  • ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов и нанесли авиацией 30 ударов по сосредоточениям врага.

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