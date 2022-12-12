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РФ нанесла 2 ракетных и 11 авиационных ударов по украинской территории в течение суток

12 декабря, 2022 понедельник
08:08
война с Россией

За 11 декабря войска РФ нанесли 2 ракетных и 11 авиационных ударов по позициям ВСУ вдоль линии столкновения и по гражданской инфраструктуре, а также совершили более 60 обстрелов из РСЗО

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 декабря.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Однако противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, 11 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон и позициям украинских войск.

В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная, Каменка Харьковской области и Ивановское Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам шестнадцати населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Песчаное, Макеевка и Площанка в Луганской области и Червонопоповка, Терны, Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах двадцати четырех населенных пунктов. Это, в частности, Верхнекаменское, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба, Зализное, Нью-Йорк, Авдеевка, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах Спорного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении огневая активность врага фиксировалась у Новоукраинки, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял населенные пункты Времовка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривное и Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении обстреляны Червоный Маяк, Львово, Инженерное, Чернобаевка и Херсон.

  • Ранее сообщалось , что вражеские войска на временно оккупированной территории Луганщины, в частности в Троицком, размещают военную технику и обустраивают огневые позиции возле жилых домов. А авиация Украины 14 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

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