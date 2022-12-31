РФ нанесла 110 ударов по Сумщине. Использовали артиллерию, минометы и "грады"
За день, 31 декабря, российские террористы нанесли 110 ударов по Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Под российские обстрелы попали шесть громад Сумской области. По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии – 3 прилета. Зноб-новгородскую громаду обстреляли из минометов 120 калибра.
"Середино-Будская громада: 12 вражеских мин разорвалось на пограничные. Также россияне обстреливали наши территории из стрелкового оружия и гранатомета. По Белопольской громаде враг стрелял из минометов 120 мм, 10 прилетов. По Шалыгинской громаде противник бил 2 мин ", – пишет Живицкий.
Эсманьскую громаду россияне обстреляли из "градов" и артиллерии. В общей сложности было 27 прилетов. Поврежден магазин в одном из населенных пунктов, а в жилых домах выбиты окна, разрушены фасады, повреждены крыши, оборваны линии электропередач.
Также пострадала от взрывов школа и местное гражданское предприятие.
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