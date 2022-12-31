РФ нанесла 110 ударов по Сумщине. Использовали артиллерию, минометы и "грады"

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Под российские обстрелы попали шесть громад Сумской области. По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии – 3 прилета. Зноб-новгородскую громаду обстреляли из минометов 120 калибра.

"Середино-Будская громада: 12 вражеских мин разорвалось на пограничные. Также россияне обстреливали наши территории из стрелкового оружия и гранатомета. По Белопольской громаде враг стрелял из минометов 120 мм, 10 прилетов. По Шалыгинской громаде противник бил 2 мин ", – пишет Живицкий.

Эсманьскую громаду россияне обстреляли из "градов" и артиллерии. В общей сложности было 27 прилетов. Поврежден магазин в одном из населенных пунктов, а в жилых домах выбиты окна, разрушены фасады, повреждены крыши, оборваны линии электропередач.

Также пострадала от взрывов школа и местное гражданское предприятие.

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