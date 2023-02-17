РФ нанесла 10 ракетных ударов, из них 6 - по Купянску, авиация ВСУ поразила ЗРК и скопление врага
В течение суток противник нанес 6 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска Харьковской области: повреждены 3 частных и один многоэтажный дома
Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, 17 февраля.
Кроме того, враг в общей сложности нанес 10 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Волынское, Полесское, Сиверское, Слобожанское направления: в течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колос Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Харьковка, Заруцкое, Партизанское, Бояро-Лежачие, Атинское, Алексеевка и Грабовское Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелка, Веселое, Борисовка, Гатище, Вовчанск, Тихое, Охримовка, Нестерное и Обуховка.
Купянское и Лиманское направления: противник обстрелял населенные пункты Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Федоровка и Раздоловка Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Крахмального, Берестового, Стельмаховки, Дибровы, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Спорного.
Бахмутское направление: обстрелы получили более 15 районов населенных пунктов, в частности, Веселое, Васюковка, Зализнянское, Добово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области. Также враг нанес авиаудар в районе Берховки.
Авдеевское и Шахтерское направления: огневому влиянию подверглись 17 районов населенных пунктов, среди них Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное на Донечачине.
Запорожское направление: огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области. Под авиационные удары врага попали районы Малой Токмачки и Новоданиловки.
Херсонское направление: от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Берислав, Веселое, Козацкое, Ивановка, Инженерное, Днепровское, Берегово и Велетенское Херсонской области.
Также отмечается, что противник продолжает нести потери.
"Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Стало известно, что Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 1 - по позиции зенитно-ракетного комплекса.
- Утром 17 февраля русская армия обстреляла Дворичную Харьковской области. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погиб мужчина.
- 17 февраля стало известно, что российские оккупанты прекратили ночные атаки на Угледар Донецкой области и теперь используют это время для восстановления сил и подтягивания резервов.
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