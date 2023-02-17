Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, 17 февраля.

Кроме того, враг в общей сложности нанес 10 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Волынское, Полесское, Сиверское, Слобожанское направления: в течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колос Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Харьковка, Заруцкое, Партизанское, Бояро-Лежачие, Атинское, Алексеевка и Грабовское Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелка, Веселое, Борисовка, Гатище, Вовчанск, Тихое, Охримовка, Нестерное и Обуховка.

Купянское и Лиманское направления: противник обстрелял населенные пункты Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Федоровка и Раздоловка Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Крахмального, Берестового, Стельмаховки, Дибровы, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Спорного.

Бахмутское направление: обстрелы получили более 15 районов населенных пунктов, в частности, Веселое, Васюковка, Зализнянское, Добово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области. Также враг нанес авиаудар в районе Берховки.

Авдеевское и Шахтерское направления: огневому влиянию подверглись 17 районов населенных пунктов, среди них Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное на Донечачине.

Запорожское направление: огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области. Под авиационные удары врага попали районы Малой Токмачки и Новоданиловки.

Херсонское направление: от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Берислав, Веселое, Козацкое, Ивановка, Инженерное, Днепровское, Берегово и Велетенское Херсонской области.

Также отмечается, что противник продолжает нести потери.

"Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Стало известно, что Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 1 - по позиции зенитно-ракетного комплекса.