РФ намеренно терроризирует мирных жителей Украины, - постпред Великобритании в ООН
Во время заседания Разбеза ООН постпред Великобритании Барбара Вудвард заявила, что окупанты намеренно убивают и терроризируют гражданских украинцев
Об этом пишет Укринформ .
"Правда заключается не только в том, что граждане погибают во время российской незаконной агрессивной войны, но и в том, что Россия намеренно ведет войну, направленную на то, чтобы убивать и терроризировать украинский народ", - подчеркнула она.
Барбара Вудвард упомянула Бучу и Ирпень, где окупанты убивали, расчленяли мирных жителей.
"Никакого различия не делали между военными целями, больницами, школами или мариупольским театром, перед которым было четко написано "дети"", - отметила постпред Великобритании.
Она назвала действия россиян "бесспорным нарушением международного гуманитарного права" и осудила попытки российских пропагандистов "дегуманизировать и демонизировать украинцев, называя их неонацистами", объяснив, что такой язык вражды очень опасен.
"И с приближением годовщины завершения Второй мировой войны он презирает жертвы россиян, украинцев и многих других национальностей, которые воевали ради уничтожения нацизма", - отметила Барбара Вудвард.
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