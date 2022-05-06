РФ намеренно терроризирует мирных жителей Украины, - постпред Великобритании в ООН

Об этом пишет Укринформ .



"Правда заключается не только в том, что граждане погибают во время российской незаконной агрессивной войны, но и в том, что Россия намеренно ведет войну, направленную на то, чтобы убивать и терроризировать украинский народ", - подчеркнула она.



Барбара Вудвард упомянула Бучу и Ирпень, где окупанты убивали, расчленяли мирных жителей.



"Никакого различия не делали между военными целями, больницами, школами или мариупольским театром, перед которым было четко написано "дети"", - отметила постпред Великобритании.



Она назвала действия россиян "бесспорным нарушением международного гуманитарного права" и осудила попытки российских пропагандистов "дегуманизировать и демонизировать украинцев, называя их неонацистами", объяснив, что такой язык вражды очень опасен.



"И с приближением годовщины завершения Второй мировой войны он презирает жертвы россиян, украинцев и многих других национальностей, которые воевали ради уничтожения нацизма", - отметила Барбара Вудвард.

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