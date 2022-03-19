РФ накопила резервы и перебросила в Украину 10-20 батальонно-тактических групп - Арестович

Об этом Алексей Арестович рассказал в эфире телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

"Они смогли накопить определенные резервы. Состояние и объемы этих резервов сложно сейчас точно выразить в эфире телемарафона. Однако я могу сказать, что это десяток-другой батальонно-тактических групп, и качество их достаточно сомнительно", - сказал советник главы ОП.



Он объяснил, что ядром накопленных резервов оккупанта являются профессиональные военные, остальные – наемники частных военных компаний, а также мобилизованные правоохранители.



"Там есть ядро из прибывших из России боевых бригад, и это последнее вообще, что они могут сюда забросить, а часть – это милиционеры из какой-нибудь Башкирии, которых поймали, дали автоматы и сказали: "Иди воевать в Украину", еще часть – это ЧВК", – заметил Алексей Арестович.



По его мнению, как бы Россия ни хотела избежать переговоров, без них не обойтись.

"Неделю назад мы с вами разговаривали, и я сказал, что будет вилка: либо они согласятся на переговоры, либо согласятся на переговоры после следующей попытки что-то там захватить... Они выбрали самый нелепый способ действий, то есть они бросят в бой эти нацарапанные резервы "В результате все равно вернемся к переговорам. Просто будет на 10 тысяч больше убитых россиян. Зачем это нужно - это вопрос российского народа к своей власти", - подытожил советник главы ОП.