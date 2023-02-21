РФ находится в "таежном тупике". В ОП отреагировали на выступление Путина
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что президент РФ Владимир Путин в своем обращении публично продемонстрировал растерянность
Об этом Подоляк написал в Twitter .
"Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что РФ находится в безусловном "таежном тупике". И что перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде" нацисты, марсиане и теории заговора", - написал он.
- 21 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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