Об этом Подоляк написал в Twitter .

"Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что РФ находится в безусловном "таежном тупике". И что перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде" нацисты, марсиане и теории заговора", - написал он.