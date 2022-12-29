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РФ накапливает силу и технику на Луганщине, готовится к "решительным действиям" на этом направлении, - ISW

29 декабря, 2022 четверг
05:47
война с Россией

Аналитики Института изучения войны считают, что российские войска готовятся к "решительным действиям" в Луганской области

Об этом говорится в отчете ISW.

"Похоже, что российские войска готовятся к "решительным действиям" в Луганской области, хотя пока неясно, к оборонным или наступательным операциям", - говорится в сообщении.

Так, Россия продолжает накапливать технику и силы. Группы ВДВ, вероятно, ранее действовавшие в Херсонской области, похоже, передислоцировались в Луганскую область.

На кадрах в социальных сетях, сделанным в конце декабря, все чаще видно, как российская техника переправляется через Луганскую область.

А российские силы используют термобарические артиллерийские средства военного округа в Луганской зоне боевых действий, что может свидетельствовать о приоритетности операций в этом районе, говорят эксперты.

В Институте напоминают, что 26 декабря украинская разведка сообщила, что российские военные назначили нового командующего Западным военным округом (ЗВО), командующего российскими войсками из командного пункта в Богучар Воронежской области.

По словам аналитиков, подразделения ЗВО являются основными силами, действующими в Луганском секторе, и смена командования может указывать на попытки поддержать новые "решительные действия" в этом районе. Также в течение нескольких месяцев русские войска создавали большие траншеи и полевые укрепления в Луганской области, что могло бы поддержать запланированную "решительную атаку" России в районе Луганской области.

"Указанные выше показатели могут свидетельствовать о том, что российские войска в Луганской области готовятся к наступательной операции", - подчеркивают эксперты.

В то же время ISW считает, что россияне зимой менее склонны к проведению нового наступления в Запорожской области. Российские войска, вероятно, создают оборону от возможных украинских наступательных операций в этой области.

"Недавние российские действия по минированию и фортификации Запорожской области и побережью Днепра свидетельствуют о том, что российские войска не стремятся вести там наступление", - добавили аналитики.

  • 28 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай проинформировал, что из Кременной выехало не только оккупационное руководство, но и гражданские россияне, проводившие восстановительные работы.
  • В свою очередь в эфире Еспресо депутат Харьковского областного совета, офицер Нацгвардии Украины Александр Дорошенко сказал, что российская армия будет пытаться оборонять город Рубежный Луганской области, когда Силы обороны Украины уволят Кременную.
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Россия
Луганщина
оккупированные территории
Запорожская область
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