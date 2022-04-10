РФ начнет более масштабные действия на востоке Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к наступлению России на востоке государства
Об этом он сказал в видеообращении.
"Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства, могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб, но мы готовимся к этим их действиям, мы будем отвечать, еще активнее снабжать Украину оружием, будем активнее на международной арене, будем еще более активны информационно", - отметил президент.
Зеленский добавил, что продолжит обращаться к парламентам и народам мира.
"Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров - лидеров других государств. Будем привлекать еще больше средств и ресурсов на помощь Украине. Конечно, мы будем обосновывать еще большие санкции против РФ, чтобы была ответственность и справедливость, как бы они ни боялись признать свои ошибки, трагические ошибки, страшные - им прийдется, потому что наша смелость и правдивость однозначно превалируют и победят", - подытожил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное