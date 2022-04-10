РФ начнет более масштабные действия на востоке Украины, - Зеленский

Об этом он сказал в видеообращении.



"Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства, могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб, но мы готовимся к этим их действиям, мы будем отвечать, еще активнее снабжать Украину оружием, будем активнее на международной арене, будем еще более активны информационно", - отметил президент.



Зеленский добавил, что продолжит обращаться к парламентам и народам мира.



"Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров - лидеров других государств. Будем привлекать еще больше средств и ресурсов на помощь Украине. Конечно, мы будем обосновывать еще большие санкции против РФ, чтобы была ответственность и справедливость, как бы они ни боялись признать свои ошибки, трагические ошибки, страшные - им прийдется, потому что наша смелость и правдивость однозначно превалируют и победят", - подытожил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb