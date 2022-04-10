English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией РФ начнет более масштабные действия на востоке Украины, - Зеленский

РФ начнет более масштабные действия на востоке Украины, - Зеленский

10 апреля, 2022 воскресенье
23:35
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к наступлению России на востоке государства

Об этом он сказал в видеообращении.

"Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства, могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб, но мы готовимся к этим их действиям, мы будем отвечать, еще активнее снабжать Украину оружием, будем активнее на международной арене, будем еще более активны информационно", - отметил президент.

Зеленский добавил, что продолжит обращаться к парламентам и народам мира.

"Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров - лидеров других государств. Будем привлекать еще больше средств и ресурсов на помощь Украине. Конечно, мы будем обосновывать еще большие санкции против РФ, чтобы была ответственность и справедливость, как бы они ни боялись признать свои ошибки, трагические ошибки, страшные - им прийдется, потому что наша смелость и правдивость однозначно превалируют и победят", - подытожил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донбасс
Владимир Зеленский
ОРДЛО
Читайте также:
Павло Клімкін
9 апреля, 2022 суббота
Не хотят предоставлять публично, пусть предоставляют непублично – Климкин
Тетяна Чорновол
10 апреля, 2022 воскресенье
"Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыдно", - экс-нардеп, а ныне офицер и командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол
мобілізовані з ОРДЛО
9 апреля, 2022 суббота
Оккупанты планируют провести референдум о присоединении ОРДЛО до конца апреля – начала мая, – правозащитник
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.85
  • EUR
    Покупка 31.79
    Продажа 32.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
11 апреля
00:03
В Николаеве произошел взрыв, ранен один человек, - Ким
2022, воскресенье
10 апреля
23:51
Зеленский отметил госнаградами военных ВСУ, связистов и полицейских
23:11
братья Кличко
РФ может предпринять еще одну попытку взять Киев, - Кличко
22:57
За сутки в Харьковской области российские оккупанты убили 10 гражданских, среди погибших есть ребенок, – председатель ОВА
22:47
Речь о неделях или месяцах: Финляндия готова отказаться от российских энергоносителей
22:42
На востоке Украины ВСУ за день уничтожили 2 вертолета, беспилотник и 26 оккупантов
22:31
Рефат Чубаров
Сторонники России в Крыму имеют нескрываемый страх, потому что понимают - Украина вернет полуостров по результатам войны, - Чубаров
22:17
93 священнослужителя УПЦ МП требуют лишить Кирилла права занимать патриарший престол
22:16
В непризнанном Приднестровье РФ пытается провести мобилизацию, чтобы напасть на Одесчину, - ОВА
21:43
Гуманитарными коридорами 10 апреля удалось эвакуировать 2 824 человека, – Верещук
21:18
Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, - результаты экзит-поллов
21:08
Правительство выделило первый миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий
20:47
В Литве возобновят учения для украинских военных
20:47
Эксклюзив
Надеюсь, что от получения Украиной статуса кандидата в членство в ЕС займет гораздо меньше времени, чем в привычных условиях, — Чалый
20:24
Энергоатом установил прибавку к зарплатам работникам Запорожской АЭС
20:14
Китай полутайно передал Сербии современные системы ПВО, - СМИ
20:01
Луганская ОВА на 11 апреля анонсировала эвакуационный поезд из Новозолотаровки
19:59
Как в Рубежном взорвалась азотная кислота. Видео из дрона
19:51
Чернігів після обстрілів
Инфраструктура Северодонецка почти уничтожена, – глава Луганской ОВ
19:44
Эксклюзив
Не советую возвращаться в Харьков, – депутат Харьковского городского совета
19:35
Мексика туризм
Турция разработала план возобновления потока российских туристов и собирается создать для этого авиаперевозчика, - СМИ
19:28
Россия принудительно паспортизирует депортированных украинцев, – Денисова
19:20
Есть вероятность активизации боев за Харьков – Генштаб ВСУ
18:59
По состоянию на вечер явка на президентские выборы во Франции составила 65%
18:56
Во время ракетных обстрелов аэропорта Днепра ранения получили шесть спасателей
18:45
Минобороны РФ обещает "премию" в 300 тыс. рублей за захваченный украинский танк - СМИ
18:43
Эксклюзив
Все, что я слышала от российских водителей фур на границе, как они хотят меня изнасиловать и убить, с этим народом украинцам не найти общий язык, — общественная активистка
18:37
Владимир и Виталий Вакуленко
В оккупированном Изюме похитили писателя Владимира Вакуленко и его сына
18:29
Эксклюзив
Законных оснований и документов по отключению "Эспрессо" из сети Т2 не было, это похоже на политические разборки, - политолог
18:28
В Днепропетровской области взорвался гражданский, взяв в руки кассетный снаряд
18:01
В Германии одновременно с протестами в поддержку Украины прошли пророссийские акции
17:58
Пока не закончится война, Турция не пропустит российские военные корабли в Черное море, – министр обороны
17:48
Политики рассказывают, что постоянно с нами на связи, но уже более двух недель не поднимают трубку, - заместитель командира полка "Азов" обнародовал обращение из Мариуполя
17:40
Резали по живому пилой, простреливали колени, ломали руки. Очевидец рассказал, как офицеры рашистов мордовали жителей Мотыжина вблизи Киева
17:32
Эксклюзив
Изюм стал для оккупантов логистическим центром, - Марченко
17:29
РФ использует заявления американского ученого для обвинения мира в русофобии – Центр при СНБО
17:23
Эксклюзив
После войны перед нами будут стоять огромные вызовы: мы должны построить страну, в демократичности которой Запад не будет сомневаться, - Княжицкий
17:11
В Курской области РФ внедряется желтый уровень террористической угрозы. Ожидают "провокации от украинских националистов"
17:08
Содержат исключения: Мининфраструктуры предупреждает о возможности обхода санкций ЕС
16:59
Юрий Немченко
В боях под Гуляйполем погиб детский тренер из Запорожья
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV