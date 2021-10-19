РФ начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию вооруженного конфликта, - глава Минобороны США

Об этом он заявил во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном, передает РБК-Украина.

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметил Остин.

Он подчеркнул, что США осуждают оккупацию Крыма, а также призвал Россию остановить войну на востоке Украины и дестабилизацию на Черном море и вдоль украинских границ.

Напомним, 19 октября министр обороны США, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев.