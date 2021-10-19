РФ начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию вооруженного конфликта, - глава Минобороны США
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия виновна в вооруженном конфликте на Донбассе
Об этом он заявил во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном, передает РБК-Украина.
"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметил Остин.
Он подчеркнул, что США осуждают оккупацию Крыма, а также призвал Россию остановить войну на востоке Украины и дестабилизацию на Черном море и вдоль украинских границ.
- Напомним, 19 октября министр обороны США, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.4Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное