РФ начала в Украине серию терактов и официально угрожает обстрелами Киева, - Центр при СНБО

Об этом сообщил Центр при СНБО .



"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает: враг начал серию терактов и уже официально угрожает обстрелам Киеву!" - говорится в заявлении.



Сегодня, 15 марта, поступил перехваченный СБУ разговор оккупанта о том, что россияне сами обстреляли Климово Брянской области, обвинив в этом Украину. В Центре противодействия дезинформации отметили, что из-за потери крейсера "Москва" россияне решили отомстить украинцам.



"Поэтому 15.04 министерство обороны России официально заявило, что будут наращивать количество ракетных ударов по Киеву в ответ на обстрелы со стороны Украины", - подчеркнули в ЦПИ.



В Центре при СНБО призвали киевлян использовать укрытие при воздушной тревоге, ведь в течение нескольких последующих дней существует существенная опасность ракетных ударов.

Напомним, 14 апреля затонул российский крейсер "Москва".

Россия заявила, что украинские военные якобы обстреляли Климовский район Брянской области, в результате якобы пострадали семь человек.

СБУ перехватила разговор российского оккупанта, признавшегося жене, что РФ сама обстреляла поселок Климово в Брянской области.

РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ написало, что масштабы российских ракетных ударов по Киеву будут расти в ответ на любые атаки или диверсии в России.

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