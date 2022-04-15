РФ начала в Украине серию терактов и официально угрожает обстрелами Киева, - Центр при СНБО
Минобороны РФ пригрозило наращиванием количества ракетных ударов по Киеву
Об этом сообщил Центр при СНБО .
"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает: враг начал серию терактов и уже официально угрожает обстрелам Киеву!" - говорится в заявлении.
Сегодня, 15 марта, поступил перехваченный СБУ разговор оккупанта о том, что россияне сами обстреляли Климово Брянской области, обвинив в этом Украину. В Центре противодействия дезинформации отметили, что из-за потери крейсера "Москва" россияне решили отомстить украинцам.
"Поэтому 15.04 министерство обороны России официально заявило, что будут наращивать количество ракетных ударов по Киеву в ответ на обстрелы со стороны Украины", - подчеркнули в ЦПИ.
В Центре при СНБО призвали киевлян использовать укрытие при воздушной тревоге, ведь в течение нескольких последующих дней существует существенная опасность ракетных ударов.
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ написало, что масштабы российских ракетных ударов по Киеву будут расти в ответ на любые атаки или диверсии в России.
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