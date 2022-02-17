РФ начала в Каспийском море военные учения 20 боевых кораблей

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Южный военный округ.



"В общей сложности в корабельном командно-штабном обучении принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии, среди них ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала", "Астрах" "Ступинець", малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения", - говорится в заявлении.



В ближайшее время корабельные тактические группы флотилии должны отработать совместные действия по плаванию в едином ордере, отражение средств воздушного нападения условного противника и ведение учебного морского боя, выполнить практические ракетные и артиллерийские стрельбы. Кроме того, силы флотилии будут отрабатывать противоминное развертывание и поиск и уничтожение мин с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения.



Согласно плану подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводят серию военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Они проходят в акваториях морей, плывущих в Россию и в оперативно важных районах Мирового океана.



Всего в учениях во всех флотах примут участие более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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