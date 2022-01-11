РФ начала учения 3 тыс. военных в четырех областях вблизи украинской границы
В Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях Российской Федерации начались учения со стрельбами, в которых участвуют около 3 тыс. военных
Об этом сообщает Интерфакс.
В учениях используют 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и стрелковое оружие.
Как передает издание, основное внимание было уделено упражнениям по выполнению контрольных стрельб из стрелкового оружия, вооружению бронетехники, организации маршей и оборудованию опорных пунктов.
Кроме того, в двух областях отрабатывают "боевое согласование разных формирований" и "новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного боя".
"Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тыс. м", - говорится в сообщении.
- Ранее издание The New York Times сообщило, что Российская Федерация начала переброску военных вертолетов к украинской границе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.44
Покупка 27.44Продажа 27.69
-
EUR
Покупка 30.95Продажа 31.38
- Актуальное
- Важное