РФ начала учения 3 тыс. военных в четырех областях вблизи украинской границы

Об этом сообщает Интерфакс.

В учениях используют 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и стрелковое оружие.

Как передает издание, основное внимание было уделено упражнениям по выполнению контрольных стрельб из стрелкового оружия, вооружению бронетехники, организации маршей и оборудованию опорных пунктов.



Кроме того, в двух областях отрабатывают "боевое согласование разных формирований" и "новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного боя".



"Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тыс. м", - говорится в сообщении.