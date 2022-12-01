РФ начала процедуру создания "судов" на оккупированных территориях, - ЦНС
Российская Федерация начала процедуру создания "судов" на захваченных территориях Украины, чтобы впоследствии легализовать репрессии
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"По словам оккупантов, в ближайшее время ожидается интеграция "судебной системы" регионы с оккупационными судами. Для этого судебный корпус укомплектуют из российских судей гастролеров и ряда местных предателей", - говорится в сообщении.
В Центре отмечают, что все решения этих псевдосудов юридически ничтожны, а следовательно, не имеют никаких правовых последствий.
"Это лишь имитация прав человека со стороны оккупантов и попытка легализовать свое право на репрессии, которые враг давно проводит на ТОТ", - говорится в сообщении.
Центр национального сопротивления призывает местных жителей покинуть регион к моменту его освобождения ВСУ.
- Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области перебрасывают силовиков с целью проведения незаконного "призыва" жителей региона в армию захватчиков.
- А также, что оккупанты пытаются заставить жителей временно оккупированных территорий Юга Украины отдавать детей в российские школы.
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