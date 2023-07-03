РФ начала перемещать подразделения своих войск, которые готовили на полигонах в Беларуси, - Генштаб

Об этом 3 июля сообщает Генштаб ВСУ.

"Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. Началось перемещение проходивших подготовку на белорусских полигонах подразделений вооруженных сил Российской Федерации для их дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

За сутки противник выпустил по Украине 3 управляемые ракеты из ЗРК С-300 и 20 ударных беспилотников "Шахед"

За сутки россияне ударили тремя управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и 20 "шахедами" по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Украинские защитники уничтожили 14 беспилотников.

Также враг нанес 44 авиаудара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по городу Сумы и в районе Катериновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Бачевск, Ходыно, Катериновка Сумской области и Ветеренарное, Козача Лопань, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Дворична и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес артиллерийские удары по более чем 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Берестово, Раздоливка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безрезультатные наступательные действия юго-восточнее Орехово-Василовки и западнее Бахмута. Он также осуществил артобстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Краматорск, Константиновка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все 14 атак противника в районе Марьинки. В то же время враг совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудар в районе Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Благодатное, Угледар, Богоявленко, Шахтерское и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Антоновка Херсонской области и Херсон.

За сутки ВСУ 14 раз ударили по сосредоточению личного состава противника

За сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага, а также пять вражеских артиллерийских средств на огневых позициях.